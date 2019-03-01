Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 muvazzaf astsubaydan 11'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği 52 kişiden 22'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Örgütün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri iddiasıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık, bir şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 11'i tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Mahkeme diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Şubat'ta, Jandarma Genel Komutanlığından tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında yakalama kararı alınmıştı. Gözaltına alınan bu kişilerden bir bölümünün itirafçı olduğu, işlemlerinin halen sürdüğü öğrenildi.