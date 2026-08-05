''Anne beni kurtar'' dedi sırra kadem bastı! Gözü yaşlı anne oğlunu arıyor
Bolu'da yaşayan 66 yaşındaki Aysel Kılıç, mayıs ayında evden ayrılıp Gürcistan'a giden ve 24 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki oğlu Okan Akşit'i bulmak için yetkililerden yardım bekliyor.
Bolu'da ikamet eden Aysel Kılıç, aylardır 30 yaşındaki oğlundan gelecek iyi bir haberi bekliyor. İddialara göre Okan Akşit, geride bıraktığımız mayıs ayında ağabeyiyle bir tartışma yaşadı ve ardından Adana'daki bir arkadaşının yanına gideceğini belirterek evden ayrıldı. Bu ayrılıştan yaklaşık bir hafta sonra annesini arayan Akşit, "Batuhan" ismindeki bir arkadaşıyla birlikte Gürcistan'ın Batum kentine geçtiği bilgisini verdi.
Oğlunun sağlık sorunları bulunduğunu ve uzun yola çıkmasını hiç istemediğini belirten anne Kılıç, ilerleyen günlerde Batum'dan gelen bir telefonla büyük bir panik yaşadı. Hayatından endişe ettiği oğlunun kendisini arayarak yardım istediğini belirten gözü yaşlı anne, yaşadığı ilk şoku şu sözlerle aktardı: "Bana 'Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar' dedi. Bir arkadaşının oğlumun üzerinden alışveriş yaptığını ve onu bir dövizciye borçlandırdığını söyledi"
Yaşanan bu tedirgin edici telefon görüşmelerinin ardından Okan Akşit'in sınırda mahsur kaldığı ortaya çıktı. Aysel Kılıç, oğlunun evden ayrılışından sınır kapısında yaşadığı sorunlara kadar olan süreci şu ifadelerle anlattı: "Ağabeyiyle evde tartıştıktan sonra bizden koptu. Adana'ya arkadaşının yanına gideceğini söyledi. Kimin ne olduğunu bilmediğimizi söyleyip gitmemesi için yalvardım ancak engel olamadım. Sağlık sorunları var, uzun yolculuk yapamıyor. Bir hafta sonra beni arayıp Gürcistan'ın Batum kentine gittiğini söyledi. 'Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar' dedi. Bir arkadaşının oğlumun üzerinden alışveriş yaptığını ve onu bir dövizciye borçlandırdığını söyledi. Daha sonra sınıra gitmiş ancak geçişine izin verilmediği için geri çevrilmiş"
24 TEMMUZ'DAN BU YANA KENDİSİNE ULAŞILAMIYOR
Oğluyla son olarak 24 Temmuz tarihinde iletişim kurabilen anne Kılıç, o günden beri hiçbir haber alamadığını ifade etti. Kayıp vakasıyla ilgili çeşitli kurumlara başvuran ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç elde edemeyen çaresiz kadın, yetkililere seslenerek açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "O tarihten bu yana oğlumdan haber alamıyorum. Ölü mü, sağ mı bilmiyorum. Oğlumun bulunmasını istiyorum.
Başvurduğum yerlerden bir sonuç alamadım. Ne olur, bana yardım edin. Kimseyi tanımadığını, iyi niyetinin kötüye kullanılabileceğini söyleyerek gitmemesi için çok yalvardım. Batuhan isimli bir arkadaşından bahsetti ve bu kişinin Adanalı olduğunu söyledi. Sözümü dinlemedi. Şimdi bir anne olarak çok endişeliyim ve oğlumun bulunmasını istiyorum"