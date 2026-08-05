''Anne beni kurtar'' dedi sırra kadem bastı! Gözü yaşlı anne oğlunu arıyor

Yaşanan bu tedirgin edici telefon görüşmelerinin ardından Okan Akşit'in sınırda mahsur kaldığı ortaya çıktı. Aysel Kılıç, oğlunun evden ayrılışından sınır kapısında yaşadığı sorunlara kadar olan süreci şu ifadelerle anlattı: "Ağabeyiyle evde tartıştıktan sonra bizden koptu. Adana'ya arkadaşının yanına gideceğini söyledi. Kimin ne olduğunu bilmediğimizi söyleyip gitmemesi için yalvardım ancak engel olamadım. Sağlık sorunları var, uzun yolculuk yapamıyor. Bir hafta sonra beni arayıp Gürcistan'ın Batum kentine gittiğini söyledi. 'Anne, başıma kötü işler geldi. Beni kurtar' dedi. Bir arkadaşının oğlumun üzerinden alışveriş yaptığını ve onu bir dövizciye borçlandırdığını söyledi. Daha sonra sınıra gitmiş ancak geçişine izin verilmediği için geri çevrilmiş"