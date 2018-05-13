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Anne ile 2 oğlu uyuşturucudan gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda anne ve 2 oğlu yakalandı.

Anne ile 2 oğlu uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kadifekale Mahallesi'nde takibe alınan iki kişinin Şafak A. ve kardeşi Tuncay A. ile temas kurup uyuşturucu aldıklarını belirledi.

Şafak A. ile Tuncay A. adlı kardeşleri gözaltına alan ekipler, adreslerinde de arama yaptı.

Ekipler şüphelilerin annesi Melike A'nın üzerinde 3 paket uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 680 lira buldu.

Evde bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler anne Melike A'yı da gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #anne oğul yakalandı #uyuşturucu #samsun
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