Antalya'da, karaciğer yetmezliği nedeniyle hastalığının son evresindeki 72 yaşındaki anne, kızından gerçekleştirilen nakille hayata tutundu.

Antalya'da, karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler yaşayan 72 yaşındaki anne, kızından gerçekleştirilen nakille yeniden yaşama bağlandı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 32 yaşındaki Burcu Asena Akıncı, 10 yıl önce babasını kalp krizi sonucu kaybetti. Akıncı'nın yaklaşık üç ay önce de şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki annesi Halime Akıncı'ya karaciğer sirozu teşhisi konuldu.

Karnı su toplayan, komaya giren ve bir süre hafıza kaybı yaşayan Akıncı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastalığının son evresinde olduğu belirtilen kadına, karaciğer nakli yapılması önerildi. Annesinin gözünün önünde günden güne erimesine razı olmayan Burcu Asena, "canım" dediği annesine ciğerini verebilmek için tetkikleri yaptırdı.

Sonuçların olumlu çıkması üzerine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından yapılan karaciğer doku nakliyle Halime Akıncı yeniden hayata tutundu.



"Birbirimizden güç aldık"

Hastanede annesinin yanından hiç ayrılmayan Burcu Asena Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su toplaması nedeniyle karnı çok büyüyen ve komaya giren annesine bir şey olacak düşüncesinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Annesinin nakil olması gerektiğini öğrenince tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurgulayan Akıncı, "Anneme 'Ameliyatı ister misin?' dedik. O da büyük cesaretle 'Evet' dedi. Beş günde toparladım, sağlıklıyım. Korkacak, tereddüt edilecek hiçbir şey yok. Birisine derman olacaksanız, korkmayın." dedi.



Yaşamak için yaşın öneminin olmadığını aktaran Akıncı, şöyle devam etti:

"Umut ışığı doğdu, nasibimiz bu yönde açıldı. Annemle savaşmamız gerektiğine inandım. Kimsenin bir gün de olsa yaşama hakkını öyle kolayca kafanızda gün biçerek veremezsiniz. Herkesin bir gün de olsa bir sene de olsa yaşamaya hakkı var. Yaşamak için yaşın bir önemi yok. Birbirimizden güç aldık. Annem hayattaki en büyük aşkım, varlığım. Onu çok seviyorum. Hayatta olduğumuz her an Sevgililer Günü bizim için."

Akıncı, yaşadıkları zorlu süreçte kendisine büyük destek veren doktor, hemşire ve koordinasyon ekibine teşekkür etti.



"Kızımdan Allah razı olsun"

Üç çocuk annesi Halime Akıncı da eşini kaybettikten sonra kızıyla yaşadığını dile getirdi.

Hastalığının bir anda geliştiğine anlatan Akıncı, "Başarılı ameliyatla sağlığıma kavuştum. Önce ben kızıma can oldum, şimdi o bana. Birbirimize sarılarak hayat verdik. Kızımdan Allah razı olsun. Kendim için yetiştirmişim, iyi ki doğmuş. Çok mutluyuz, hep sağlıklı olacağız inşallah." diye konuştu.