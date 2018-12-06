Anne kız birlike okuyor bilikte öğreniyor. İçininizi ısıtacak ve örnek gösterilecek görüntüler, Trabzon Araklı ilçesinde çekildi. Yıllar önce okulu bırakmak zorunda kalan ancak azmi hiç bitmeyen 52 yaşındaki Seher Sipahi tekrar okula başladı. Sipahi içindeki okuma aşkıyla hem yaşıtlarına hem de gençlere örnek oluyor.

Okuma hevesini hiç kaybetmedi.Üzerinden yıllar geçti, geçen süreyle okuma aşkıda katlanarak devam etti.



Daha ortaokulu bitiremeden eğitimi yarım kaldı. Ama yılmadı 52 yaşında tekrar okula başladı.



Trabzon'un Araklı ilçesinde, kızının tavsiyesiyle açıköğretim ortaokuluna kayıt yaptıran 2 çocuk annesi Seher Sipahi'nin okuma azmi, örnek gösteriliyor.



Köyde okul olmadığı için babası okula gönderemedi. Okuma yazma seferberliğine katılan Sipahi kızıyla birlikte ortaokula gidiyor.



Örnek anne, takıldığı yerde çocuklarına soru soruyor. Birlikte hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.



Aileyi ziyaret eden Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Seher Sipahi'nin okuma azminin gençler için çok güzel bir örnek olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr