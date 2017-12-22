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Anne ve babasını öldüren genç intihar etti

Uşak'ta üniversiteye hazırlanan genç, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.

Anne ve babasını öldüren genç intihar etti

Uşak'ta üniversite sınavlarına hazırlanan bir genç, annesi ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları, okula gelmemesi üzerine öğretmen Murat Metin'i (52) aradı.

Metin'e ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş cesetlerini buldu.

Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak
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