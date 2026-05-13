Anne ve kızını öldürüp uçuruma atmıştı: Cezası belli oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde eski eşi Rusya uyruklu Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova’yı öldürüp sarp araziye attığı gerekçesiyle yargılanan Andrej Kuslevic hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

KOLTUK ÜZERİNDE KAN İZLERİ BULUNDU

Bodrum’da gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan Irina Dvizova ile kızı Dayana’ya 23 Kasım 2023’te ulaşamayan yakınları, Konacık Mahallesi’ndeki evlerine gitti. Kapının açılmaması üzerine içeri giren yakınları, koltuk üzerinde anne ve kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekeleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, adresin önünde tespit edilen aracın izini sürerek aramaları İçmeler mevkisindeki Tavşanburnu yolu çevresinde yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

28 Kasım 2023 günü saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, Irina Dvizova ile kızı Dayana’nın çarşafa sarılmış cansız bedenleri bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bodrum Devlet Hastanesi’ne, ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetin, Irina Dvizova’nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından işlendiği belirlendi. Kuslevic’in olayın ardından küçük oğlunu yanına alarak Litvanya’ya kaçtığı tespit edildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Maddi durumlarının iyi olmadığı belirtilen aile için Rusya’da yardım kampanyası düzenlendi. Irina Dvizova’nın büyük oğlu David Dvizova ile yakınları, toplanan yardımların ardından 13 Aralık 2023’te Muğla’ya geldi.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından anne ve kızın cenazeleri Antalya Havalimanı’na özel cenaze aracıyla götürüldü.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞI DETAYI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic’in eve kendi aracıyla geldiği, cinayetin ardından yaklaşık 4,5 saat boyunca evde kaldığı ve bu süreçte evi temizlediği ortaya çıktı.

Kuslevic’in daha sonra cesetleri çarşafa sararak Irina Dvizova’ya ait aracın bagajına koyduğu, ardından oğlunu da yanına alarak saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi. Yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılan Kuslevic’in cesetleri uçurum kenarına attığı, daha sonra yeniden otele döndüğü tespit edildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca Irina Dvizova ile Andrej Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı bilgisine yer verildi.

Öte yandan Irina Dvizova’nın baş, kulak ve omuz bölgesine isabet eden 3 kurşunla öldürüldüğü, Dayana Dvizova’nın ise boyun ve göğüs bölgesinden vurulduğu ortaya çıktı.

ALMANYA’DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Andrej Kuslevic, Almanya’da yakalanarak tutuklandı.

Dosyada bir tanığın ifadesi de yer aldı. Tanığın savcılık ifadesinde, Kuslevic’in daha önce de eski eşinin evine baskın yaptığı ve hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı bulunduğunu söylediği belirtildi.

Tanığın ayrıca olay anını görmediğini ancak evde halı üzerinde çamur izleri ve koltukta kan lekeleri gördüğünü anlattığı bildirildi.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Andrej Kuslevic hakkında, “Çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme” ve “Boşandığı eşi kasten öldürme” suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından Kuslevic, 6 Şubat tarihinde Türkiye’ye iade edilerek İstanbul Havalimanı’nda tutuklandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Andrej Kuslevic, Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Savcılık mütalaasının ardından tercüman aracılığıyla savunma yapan Kuslevic, açıklama şu şekilde:

“Savcının karartı gibi dediği kişi ben değilim. Otelde olduğumu kabul ediyorum. Bana izlettiğiniz videolarda ben kendimi göremedim. Ceza ve suçlamaları kabul etmiyorum, itiraz ediyorum. Suçsuz olduğumu ispatlamaya çalıştım, bu yüzden sadece adil bir kararın verilmesini istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum”

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından kararını açıkladı. Andrej Kuslevic hakkında indirim uygulanmadan “Boşandığı eşe karşı ve çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı tasarlayarak öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Sanığın avukatı Ebru Çınar Kuvvet ise karara itiraz edeceklerini belirterek açıklama şu şekilde:

“Müvekkil hakkında 2 kere ağırlaştırılmış hapis cezası hükmü verildi biz bu karara itiraz edeceğiz. Dosya kapsamında eksik deliller olduğunu ve sadece varsayımlarla hüküm verildiği açıktır. Irina Dvizova ve kızı Dayana Dvizova'nı ölüm tarihi, ölüm belgesi, otopsi tutanağı ile defin ruhsatında sabittir. Anne kızın ölüm tarihi 28 Kasım 2023 tarihinde saat 16.00'dadır. O tarihte müvekkilim Andrej Kuslevic, oğluyla birlikte 24 Kasım 2023 tarihinde Ankara'dan çıkış yaptığı açıktır”