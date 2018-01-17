Mersin'de bir annenin 9 aylık kızının boğazını bıçakla keserek öldürdüğü, daha sonra intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde bir annenin önce 9 aylık kızının boğazını bıçakla keserek öldürdüğü, daha sonra intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.



Alınan bilgiye göre, Yalnızcabağ Mahallesi'nde 38 yaşındaki Ayşe Tufan'ın, önce 9 aylık kızı Firdevs'in boğazını, daha sonra da kendi boğazını bıçakla kestiği iddia edildi.



Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi.



Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 4 çocuk annesi olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.



Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.