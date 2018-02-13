Elbistan ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 2 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalan 2 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde 2 aylık Yiğit Nasır'ı emziren anne Burçin Nasır, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.



Emzirme esnasında nefes borusuna süt kaçtığı belirtilen bebek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.