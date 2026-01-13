Annesi ve sevgilisi gözaltına alınmıştı: Cinayet zanlılarından "meşru müdafaa" savunması

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Muratoğlu'nun boğularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Cinayetin şüphelileri olarak gözaltına alınan maktulün annesi Ç.Y. ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen O.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BIÇAKLA SALDIRDI İDDİASI

Ç.Y. ve O.K.'nin emniyette verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı. Şüpheliler savunmalarında, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını ve olay sabahı krize girdiğini öne sürdü. Zanlılar, Muratoğlu'nun elindeki bıçakla üzerlerine yürüdüğünü ve kendilerine saldırdığını iddia etti.

Olayın bir arbede sonucu yaşandığını savunan şüpheliler, Muratoğlu'nun ölümüyle sonuçlanan sürecin kendilerini korumak isterken meydana geldiğini ileri sürdü. Yaşanan boğuşma neticesinde genç kadının hayatını kaybettiğini belirten zanlıların iddiaları üzerine çok yönlü soruşturma derinleştirildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.