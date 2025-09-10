Kocaeli’nin Gebze ilçesinde annesi ve üvey kız kardeşini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.İ.G. tutuklandı.

GÜNLER SONRA FARK EDİLDİLER

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşular, daireden gelen ağır koku üzerine durumu polise bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması sebebiyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada, Dursune Bilgili’nin eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti Bilgili’nin oğlu M.İ.G.’nin işlediğini tespit etti. Anne ve üvey kız kardeşini bıçaklayarak öldüren M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili’nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, M.İ.G.’nin 2017 yılında vefat eden ilk eşi Y.G.’den olan çocuk olduğu öğrenildi. Zanlı ifadesinde, annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sürekli hakaret ettiğini iddia etti. Cinayetleri de olay günü annesinin babasına hakaret etmesi üzerine işlediğini söylediği aktarıldı.