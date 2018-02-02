İzmir'de bir kişi annesi ve dayıları tarafından darbedildiği öne sürülen çocuğunun velayetini almak için açtığı davayı kazandı

İzmir'de annesi ve akrabaları tarafından darbedildiği gerekçesiyle çocuğunun velayetini almak isteyen baba, açtığı davayı kazandı.



İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Baba Ayhan K'nin avukatı Fatih Kanmaz, 2009'da çiftin evliliklerinin sona erdiğini, müşterek çocukları M.E.K'nin velayetinin ise anneye verildiğini hatırlattı.13 yaşındaki M.E.K'nin anne ve dayıları tarafından darbedildiğini savunan Kanmaz, "Müvekkilim çocuğunun vücudunda çeşitli darp izleri görmüştür. Adli tıp kurumu da çocukta ekimoz tespit etmiştir. Çocuk, ruh ve beden sağlığı açısından etkilendiği için velayetin babaya verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Kanmaz, çocuğun anneyle yaşamak istemediğini de dile getirdi.

Darp eyleminden sonra çocuğun yurda yerleştirildiğini belirten Kanmaz, "Öz babası olan bir çocuğun sırf velayeti annede diye anneden kötü muamele gördüğü için yurtta kalması kabul edilemez. Çocuk alınan ifadesinde baba ile kalmak istediğini söylemektedir." diye konuştu.

Hakim, velayet hakkının babaya verilmesine ayrıca, davacının anneye ödediği nafakanın da kaldırılmasına karar verdi.



Olay

Ayhan K. velayeti annesinde olan çocuğuyla görüştüğü günlerde çocuğunun vücudunda morluklar ve kesikler tespit etmesi ve bunları sorması üzerine çocuğunun annesi ve dayıları tarafından darbedildiğini öğrendi. Baba Ayhan K. eski eşi ve kardeşlerinden şikayetçi oldu. 13 yaşındaki M.E.K'nin Adli Tıp Kurumundan alınan raporunda çok sayıda ekimoz tespit edildi.