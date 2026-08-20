Annesinin evliliğini kabullenemedi: 15 yaşındaki çocuk üvey babasını vurup öldürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey babasını tabancayla vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Annesinin evliliğini kabullenemedi: 15 yaşındaki çocuk üvey babasını vurup öldürdü
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Olay, Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana geldi. A.Y.F. (15), yaklaşık 20 gün önce annesiyle evlenen Aziz Dönmez'i (45) henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla boynundan vurdu.

Ağır yaralanan Dönmez, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANNESİNİN EVLİLİĞİNİ KABULLENEMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.Y.F.'nin, annesinin Aziz Dönmez ile evlenmesini kabullenemediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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