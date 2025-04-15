Annesiyle tartıştı, evi ateşe verdi! Antalya'da korku dolu anlar

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen olay, aile içi şiddetin ürkütücü boyutunu gözler önüne serdi. Merkez Mahallesi’nde üç katlı bir binanın en üst katında yaşayan Samet Ö. (25), annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından sinir krizi geçirdi.

Annesinin evi terk etmesinden sonra öfkesine hakim olamayan Samet Ö., önce evdeki eşyalara satırla zarar verdi, ardından mutfakta yangın çıkardı.

Evden yükselen yoğun dumanı gören komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının etkisiyle evin mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu.

"YALNIZ MI KALACAĞIM?" DİYEREK EŞYALARI PARÇALADI

Olayın tanıklarından mahalle sakini Ebubekir Burunsuz, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Samet Ö, annesi evden ayrılınca 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evdeki eşyaları kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik."