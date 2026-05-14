Antakya esnafından bayram öncesi ortak çağrı: "Şehri artık ayağa kaldırın"

Bayram yaklaşmasına rağmen Hatay Antakya’daki konteyner çarşılarda beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Depremin ardından kurulan çarşılarda faaliyet gösteren esnaf, işlerin durma noktasına geldiğini belirterek yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Antakya esnafından bayram öncesi ortak çağrı: "Şehri artık ayağa kaldırın"
Yayınlanma:

Hatay'da Antakya esnafı bayram öncesi umutsuz. Çarşılarda sakinlik gözlemleniyor. Depremin ardından konteyner çarşılarda ayakta kalmaya çalışan esnaf bayram yaklaşırken beklediği yoğunluğu da yakalayamadı.

Özellikle altyapı eksiklikleri, bozuk yollar, toz ve molozların kaldırılmaması nedeniyle vatandaşların çarşı merkezlerine gitmediğini ifade ediyorlar. Eski bayramlar daha hareketli geçiyordu. Siftah yapmayan esnaf bile var. Ekonomik şartlar giderek ağırlaşıyor. Kira ve faturaları ödemekte zorluk çekiyorlar. Destek talebinde bulunuyorlar. Antakya esnafının çağrısı ortak. "Şehri artık ayağa kaldırın" diyorlar. 

Rüşvet ve irtikap soruşturması: Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli olduRüşvet ve irtikap soruşturması: Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli olduGündem
Bu aylarda ataklar olacak! İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardıBu aylarda ataklar olacak! İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardıEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay esnaf hatay esnafı
Günün Manşetleri
Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu
Radyasyon odasına zorla girip doktora saldırdı
Netanyahu’nun ziyareti duyuruldu
İBB Meclisinde ortalık karıştı! Oturuma ara verildi
Hamaney’den Trump’a beş şart!
Amerikan Hava Gücünün "Göz Bebekleri" vuruldu
Bayram için tren seferlerine ek kapasite
Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
Ateşkes kağıt üstünde kaldı!
47 ilde DEAŞ operasyonu, yüzlerce gözaltı
Çok Okunanlar
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yarın 78 il sırılsıklam olacak! Yarın 78 il sırılsıklam olacak!
İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak İŞKUR duyurdu: Türkiye genelinde çok sayıda kadro için alım yapılacak
İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi! İstanbul’da dev kesinti: 14 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi!
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar