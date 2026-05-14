Antakya esnafından bayram öncesi ortak çağrı: "Şehri artık ayağa kaldırın"

Hatay'da Antakya esnafı bayram öncesi umutsuz. Çarşılarda sakinlik gözlemleniyor. Depremin ardından konteyner çarşılarda ayakta kalmaya çalışan esnaf bayram yaklaşırken beklediği yoğunluğu da yakalayamadı.

Özellikle altyapı eksiklikleri, bozuk yollar, toz ve molozların kaldırılmaması nedeniyle vatandaşların çarşı merkezlerine gitmediğini ifade ediyorlar. Eski bayramlar daha hareketli geçiyordu. Siftah yapmayan esnaf bile var. Ekonomik şartlar giderek ağırlaşıyor. Kira ve faturaları ödemekte zorluk çekiyorlar. Destek talebinde bulunuyorlar. Antakya esnafının çağrısı ortak. "Şehri artık ayağa kaldırın" diyorlar.