Antakya Halk Pazarı esnafı altyapı sorunlarından şikayetçi!

Hatay'daki Antakya halk pazarı ilçenin en büyük ve tek pazarı konumunda. Ancak altyapı ve ulaşım sorunları vatandaşı da pazarcıyı da canından bezdirdi.



Esnaf, yolların tamamlanmaması nedeniyle kış aylarında çamur, yaz aylarında ise tozla mücadele etmek zorunda kalıyor.



Antakya’nın nüfusu ve ihtiyaçları dikkate alındığında mevcut pazarın tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor.



Pazar esnafı ayrıca deprem sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıların devam ettiğini, tedarik süreçlerinde ve finansmana erişimde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını anlatıyor.