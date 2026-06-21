Antakya Halk Pazarı esnafı altyapı sorunlarından şikayetçi!

Hatay'ın en büyük alışveriş noktalarından biri olan Antakya Halk Pazarı'nda esnaf, altyapı eksikliğinden yakınıyor. Kışın çamur, yazın ise yoğun tozla mücadele ettiklerini söyleyen esnaf, yerel yöneticileri göreve çağırıyor.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Yayınlanma: Güncellenme:

Hatay'daki Antakya halk pazarı ilçenin en büyük ve tek pazarı konumunda. Ancak altyapı ve ulaşım sorunları vatandaşı da pazarcıyı da canından bezdirdi.

Esnaf, yolların tamamlanmaması nedeniyle kış aylarında çamur, yaz aylarında ise tozla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Antakya’nın nüfusu ve ihtiyaçları dikkate alındığında mevcut pazarın tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor.

Pazar esnafı ayrıca deprem sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıların devam ettiğini, tedarik süreçlerinde ve finansmana erişimde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını anlatıyor.

19 Mart'tan beri aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber! Cinayete kurban gittiği belirlendi19 Mart'tan beri aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber! Cinayete kurban gittiği belirlendiYurt
ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL?ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL?Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

antakya Pazar
Günün Manşetleri
Kanuna aykırı park parası alan valeler ve değnekçiler yakalandı
Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu!
SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat!
Vatan Partisi, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna bağlantılarını gündeme taşıdı
Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Kırmızı bültenle aranan zehir taciri yakalandı!
Mersin Limanı ve Gürbulak’ta operasyon
Muğla'da 142 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu
İstanbul'da metro raydan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile görüştü
Çok Okunanlar
Piyasalarda altın hareketliliği! Piyasalarda altın hareketliliği!
Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu! Meteoroloji'den 21 Haziran Pazar günü raporu!
ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu!
SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat! SGK borç yapılandırmasında tarihi fırsat!
Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi Az önce deprem mi oldu? 21 Haziran 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi