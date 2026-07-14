Antakya Halk Pazarı’nda tahliye krizi: Kaldırım çalışmaları kapsamında tezgâhların kaldırılması isteniyor

Adres gösterilen yeni pazar yerinin de fiziki koşullarının uygun olmadığını söyleyen esnaf, "bizi mağdur etmeyin" diyor.



Hatay Antakya Halk Pazarı'nda esnaf ile zabıta arasında tahliye gerginliği yaşanıyor. Kaldırım çalışmaları kapsamında tezgâhların kaldırılması isteniyor.



Pazar esnafı kendilerine gösterilen alternatif satış alanının gerekli altyapı ve fiziki koşulları taşımadığını belirtiyor.



Esnafa cumartesi gününe kadar süre tanındı. Mağdur olmak istemiyorlar.



Mevcut yerlerinden ayrılmaları halinde yüzlerce ailenin gelir kaynağını kaybedeceğini belirtiyorlar.



Geçici çözümler yerine kalıcı ve altyapısı tamamlanmış bir pazar alanı oluşturulmasını istiyorlar.

