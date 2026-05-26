Antakya'da yol verme tartışması: Aracın önünü kesip sopalarla saldırdılar

Olay, Antakya - Reyhanlı kara yolunun Demirköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, arkadan gelerek kendisini sollamak amacıyla selektör yapan başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Karşılıklı gerginliğin ardından selektör yapan araç, ailenin bulunduğu otomobili takip etmeye başladı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP KAPILARI ZORLADILAR

Bir süre devam eden takibin ardından 3 şahıs, otomobilin önünü keserek aracı durdurdu. Araçlarından ellerinde sopalarla inen saldırganlar, içinde ailenin bulunduğu otomobilin kapılarını açmaya çalıştı.

Sopalı şahısların kendilerine yönelik saldırısını fark eden sürücü, hızla gaza basıp manevra yaparak olay yerinden kaçmayı başardı. Şahısların araca yönelik fiziki müdahalesi sırasında otomobilin camı kırılarak zarar gördü.

Korku dolu saldırının ardından güvenli bir noktaya ulaşan sürücü ve ailesi, jandarma karakoluna gitti. Aile, otomobilin önünü keserek sopalarla saldıran 3 şahıstan şikayetçi oldu.

Soruşturma süreci devam ediyor.