Antalya açıklarında göçmen faciası: 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması neticesinde 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 6 organizatör gözaltına alındı.

İHA TESPİT ETTİ, BÖLGEYE EKİP SEVK EDİLDİ

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA), saat 02.24'te Finike açıklarında içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ve yüksek hızla ilerleyen bir lastik bot tespit etti. Görüntülerin merkeze ulaşmasının ardından bölgeye anında 2 Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik botu durdurmak için görsel ve sesli tüm ikazları yaptı. Ancak uyarılara uymayarak yüksek hızla kaçmayı sürdüren göçmen botu, saat 05.09'da rotasını aniden devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botuna (TCSG-9) doğru çevirdi. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle botta bulunan göçmenlerin bir bölümü denize düştü.

Olayın ardından bölgeye acil olarak Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-510), Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-104) ve ilave 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-914, KB-33, KB-34) daha gönderildi. Komutanlık, yaşanan bu gelişmelere ve operasyonun sonuçlarına ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Bölgede icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde deniz yüzeyinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi sağ olarak kurtarılmış, 14 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır. Çarpma olayını müteakip fiber karinalı lastik bot ile olay yerinden kaçarak Demre ilçesi Beymelek sahilinden karaya çıkan 15 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bahse konu olayda kayıp durumunun belirlenmesine yönelik düzensiz göçmenlerle mülakat çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmış olup organizatör şüphelisi 6 şahıs gözaltına alınmıştır."