Antalya Adliyesi'nde silah sesi: Özel güvenlik görevlisi ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya Adliyesinin personel tuvaletinde meydana geldi. Adliye koridorlarında yankılanan silah sesini duyan çalışanlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve emniyet gücü sevk edildi.

YANINDA ZİMMETLİ SİLAHI BULUNDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, adliyede özel güvenlik personeli olarak görev yapan Türker Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Çetinkaya'nın yanında kendisine zimmetli olan silahın bulunduğu tespit edildi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay mahallinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından Türker Çetinkaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın intihar girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında edinilen bilgiye göre; silah taşıma ruhsatı bulunan şahsın, sabah saatlerinden itibaren sık sık lavabo bölümüne gidip geldiği öğrenildi.

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türker Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalışma arkadaşları tarafından güler yüzlü ve seyahat etmeyi seven bir kişi olarak tanınan Çetinkaya'nın ani ölümü, adliyede büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberi alan mesai arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.