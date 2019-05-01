Antalya'nın Akseki ilçesinde Kardelenler yüzünü gösterdi. Ancak, "Torosların gelinliği" olan çiçekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya...

İsminin anlamı çok büyük... Güneşe aşık bir çiçek kardelen. Ölümü pahasına karın üstüne çıkan "Torosların gelinliği", zor günler yaşıyor.



Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylaları süslemeye başlayan kardelenler dengesiz sökümden ötürü sayı olarak azaldı.



Çiçekler koruma altında ancak bölge halkı gelecek yıllarda da bunun devam etmesi gerektiğini belirtiyor.



Bahar rüzgarı estiren, güzelliğiyle kendisine hayran bırakan kardelenler, hem süs bitkisi olarak hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Doğadan izinsiz ve kaçak toplama yapan kişi veya kuruluşlara ise işlem yapılıyor.



Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor.



Sayıları az olsa da endemik kardelenler yüzünü gösterdi. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve endemik türler arasında yer alan kardelenler, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yaylalarını şenlendirdi.





ulusal.com.tr