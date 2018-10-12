Türkiye’nin dördüncü büyük barosu seçime gidiyor. Antalya Barosu’nun seçimli Genel Kurulu toplanıyor. 4 bin 136 avukat yeni baro yönetimini belirleyecek. Başkanlık yarışına giren 3 aday, Yönetim Kurulu listelerini belirledi. Başkan Adayları Ulusal Kanal’a hedeflerini anlattı.

Türkiye’nin dördüncü büyük barosu olan Antalya Barosu’nun Olağan Genel Kurulu toplanıyor.



Genel Kurul yarın başlıyor. Ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 20 Ekim’e ertelenecek. Çalışmalar hız kesmeden sürüyor.



Baro Başkanlığı için 3 aday yarışacak. 4 bin 136 avukat Baro’nun yeni yönetimini oylarıyla belirleyecek.



Kadın başkan adayı Avukat Makbule Tanış, ‘Savunmanın sesi’ olarak yola çıktıklarını söyledi. Belediyelerle yaşama geçirmek istediği projesini anlattı.



Mevcut Baro Başkanı Polat Balkan yeniden aday. Balkan, ‘Cumhuriyet, demokrasi ve barış için’ diyerek hedeflerini sıraladı.



Baronun tarihinde ilk kez ilçeden adayı var. Meslek sorunlarına dikkat çeken Can Ercan, ‘çok çalışacağız’ dedi.





ulusal.com.tr