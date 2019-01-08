banner1002
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Eylemler sonrası flaş karar
Eylemler sonrası flaş karar
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

Antalya Bingöl ve Zonguldak'ta okullar tatil mi? (8 Ocak 2019 Kar Tatili)

Bingöl Antalya ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edildi.

Antalya Bingöl ve Zonguldak'ta okullar tatil mi? (8 Ocak 2019 Kar Tatili)
Bingöl
Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Antalya
 Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı'da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.

Zonguldak

 Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Etiketler; #antalya #bingöl #zonguldak #kar tatili
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.