Bingöl
Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Antalya
Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki ve İbradı'da ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiğini söyledi.
Zonguldak
Zonguldak'ta il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il merkezi, belde, bağlı köyler ile Ereğli, Alaplı, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, yaygın,örgün ve özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
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