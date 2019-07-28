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Antalya'da 1 ton midye imha edildi

Midye dolma sevilen sokak lezzetlerinin başında gelir. Üzerine bol limon sıkarsınız ve sohbet ederken ne kadar yemişsiniz anlamazsınız bile. Peki o severek yediğiniz midyelerin hepsi sağlıklı mı? Maalesef değil. Haber Antalya'dan. Antalya'da sağlıksız koşullarda üretilen 180 kilo midyeye el konuldu.

Antalya'da 1 ton midye imha edildi

Sokakta tepsilerde, küçük dükkanlarda, balık sofralarında... Midye dolma sevilen ve bol tüketilen lezzetlerden.

Ancak tüketirken bir hayli dikkatli olunmalı. Çünkü olumsuz koşullarda üretilen midye dolmalar, sağlığınızı kötü etkileyebilir.

Bu kapsamda Antalya'da sağlıksız koşullardaki bin 180 kilogram midyeye el konuldu. 

Emniyet ekipleri ihbar üzerine Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Görüntüler mide bulandırdı.

Midye dolmalar, eski merdaneli çamaşır makinelerinde, bozuk buzdolaplarının içinde, yosunlaşmış ve kurtlanmış bir şekilde bulundu.

Aramalarda zorluk çıkaran kşiler gözaltına alındı, üretim yapanlara ise ceza kesildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
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