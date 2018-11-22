Antalya'da 12 araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı bölgelerinde 12 araçtan akü ve teyp çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Olay yerlerindeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.



Teknik ve fiziki takibin ardından M.C, S.G. ve İ.H.F. yakalandı.



Şüphelilerin kaldığı adreste bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

