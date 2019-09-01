Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.O.'nun evinde kaçak içki bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, bandrolsüz 435 şişe alkol ele geçirildi. A.O. ise gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.