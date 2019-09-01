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Antalya'da 435 şişe kaçak içki ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da 435 şişe kaçak içki ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.O.'nun evinde kaçak içki bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, bandrolsüz 435 şişe alkol ele geçirildi. A.O. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #manavgat #kaçak içki operasyonu #kaçak alkol #antalya
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