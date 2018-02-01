İki araç çaldıkları iddiasıyla 4 çocuk tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, iki araç hırsızlığıyla ilgili yakalanan 4 çocuk tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşildere Mahallesi'nde S.Y'ye ait otomobil çalınarak bir süre sonra Gebiz Mahallesi'nde bir sitede bırakıldı.



Aracın terk edildiği yerden çalınan H.M'ye ait kamyonet de bir sokak ileride terk edilmiş halde bulundu.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri araçların aynı kişiler tarafından çalındığını tespit ederek, olayla ilgili Ş.Ö. (15), C.M. (15), H.H. (15) ve A.R.T'yi (17) yakaladı.



Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.