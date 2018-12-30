banner1002
Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç son yolculuğuna ugurlandı
Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç son yolculuğuna ugurlandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 790 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 790 kişi yakalandı
Sahte polis tutuklandı
Sahte polis tutuklandı
Rusya'daki kritik görüşme sona erdi
Rusya'daki kritik görüşme sona erdi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da yılın son hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, sahil şeritlerinde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Türkiye'nin "turizm başkenti" Antalya'da, 2018'in büyük bir kısmında olduğu gibi, yılın son pazar gününde de güneş yüzünü gösterdi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre, öğlen saatlerinde havanın 15, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi bulduğu kentte, bahardan kalma bir gün yaşandı. 

Güneşli havayı fırsat bilenler, ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz kıyısında yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve turistlerden bazıları plajlarda güneşlenirken, bazıları ise Akdeniz'in serin sularına kendilerini bıraktı. 

Ilık havanın tadını çıkaran vatandaşlardan bir kısmı balık tutmaya çalışırken, bir kısmı ise parklarda oturarak vakit geçirdi. Çocuklar parklarda ve kumsalda oynayarak eğlenceli zaman geçirirken, hayvanseverler ise köpeklerini gezdirdi.

Denizde uzun süre yüzenlerden Sadık Demir, havanın ve denizin beklediğinden daha sıcak olduğunu söyledi. Antalya'da 12 ay 4 mevsim denize girmenin mümkün olduğunu ifade eden Demir, kış aylarında yüzdüğü için grip gibi hastalıklara yakalanmadığını ifade etti. Demir, herkese bol bol yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kentte yılın son gününde de havanın güneşli olması bekleniyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #aralık #Deniz #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.