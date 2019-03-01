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Antalya'da aranan firari Furkan Kaan C. Kahramanmaraş'ta yakalandı

Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı

Antalya'da aranan firari Furkan Kaan C. Kahramanmaraş'ta yakalandı

 Antalya'da karıştığı cinayetten dolayı hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'da karıştığı cinayetten dolayı 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır aranan Furkan Kaan C'nin (21), Dedebaba Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda firari,  gözaltına alındı.

Firari,  jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada firarinin, Antalya'da yargılamasının sürdüğü sırada, cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak 2016'da tahliye edildiği ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #Kahramanmaraş
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