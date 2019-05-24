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Antalya'da atlara uygulanan işkenceye dur denildi

Antalya'da atlara uygulanan işkenceye dur denildi. Alınan karar ile 10 Haziran itibariyle kentte faytonculupa son verilecek.

Antalya'da atlara uygulanan işkenceye dur denildi

Turistik gezi adı altında, atlara uygulanan işkenceye dur denildi. 10 haziran itibariyle faytonların faaliyetlerine son veriliyor. Örnek uygulama Antalya'dan.

Atlar, sıcak hava ve ağır çalıştırılma koşulları yüzünden ölüyor. 

Antalya ve ilçelerinde toplam 20 fayton bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım koordinasyon merkezinin kararıyla, kent bu utanç tablosundan kurtulacak atlar da özgürlüğüne kavuşacak.

Uygulama sonunda , fayton sahipleri de mağdur edilmeyecek. Atlar ise hayvanat bahçesinde iyi yaşam koşullarına kavuşacak.

Temmuz 2017'de bir atın aşırı sıcak ve susuzluk yüzünden ölmesi tepkilere neden olmuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
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