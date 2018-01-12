KOM ekiplerinin, bir avukata ters kelepçe takmasına tepki olarak şubeden gelen müdafi taleplerini durdurma kararı aldıkları iddia edilen dönemin baro yönetim kurulu üyesi 8 avukat yargıç karşısına çıktı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, bir avukata ters kelepçe takmasına tepki olarak şubeden gelen müdafi taleplerini durdurma kararı aldıkları iddia edilen dönemin baro yönetim kurulu üyesi 8 avukatın yargılanmasına başlandı.



Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, eski baro başkanı Tunga Bacanlı, Soner Ustaoğlu, Alper Köleoğlu, Can Ercan, Hüseyin Geçilmez, Lider Tanrıkulu ve Süleyman Akıncı ile avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık avukatlardan Bacanlı, olay tarihinde baro başkanı olarak görev yaptığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.



Görevini yapmak isteyen avukat arkadaşlarının ters kelepçe yapılarak yaklaşık 5 saat gözaltında tutulduğunu savunan Bacanlı, "Olay üzerine KOM Şube Müdürlüğüyle ilgili olarak görevlendirme taleplerini karşılamadık, avukatlık mesleğini korumak ve bu anlamda Avukatlık Kanunu'nun bize tanımış olduğu yetkiyi de kullanarak bu yönde bir karar aldık." dedi.



Bacanlı, Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlatması üzerine tekrar KOM şubeye avukat görevlendirmeye başladıklarını ifade etti.



Sanık Polat Balkan ise olayın gerçekleştiği tarihte yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, şu anda da Antalya Baro Başkanı olarak görev yapığını kaydetti.



Avukatlık Kanunu'nun kendilerine vermiş oldukları yetkiyi kullanarak bu yönde bir karar aldıklarını belirten Balkan, aynı olay bugün yaşansa yine aynı kararı alacaklarını belirtti.



Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadesini aldıktan sonra, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Antalya'da 17 Kasım 2015'te KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, avukat İbrahim Eren Çakıroğlu'nu ters kelepçe takılarak gözaltına alınmış, bunun üzerine Antalya Barosu Yönetimi, bu şubeden gelen müdafi taleplerini durdurmuştu.