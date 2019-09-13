Antalya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde Azerbaycan uyruklu Hacı Elbrus Hacılı ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Azerbaycan uyruklu vatandaş, kalçasından yaralandı.

112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.