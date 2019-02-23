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Antalya'da çiftçi yüksek kurulum ve girdi maliyeti kıskacında

Antalya Kumluca'da tarım alanlarını yerle bir eden hortumun üzerinden bir ay geçti. Ancak üretici hâlâ felâketin enkazıyla baş başa. Yeniden üretmek isteyen çiftçi maliyet kıskacından kurtulamıyor. Üreticiye göre çözüm; Tanzim satış tezgâhlarında fiyatların düşürülmesi değil üretim maliyetlerinin düşürülmesi

Antalya'da çiftçi yüksek kurulum ve girdi maliyeti kıskacında

Örtü altı üretimin merkezi Kumluca'yı vuran hortumun enkazı, üreticinin gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölgeyi harabeye çeviren hortumun üzerinden bir ay geçti. Ancak afetin bedeb olduğu zararın karşılanması ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Ciddi zarara uğrayan çiftçi, her adımı ayrı maliyet olan enkazı kaldırıp yeniden üretime geçebilmek için çabalıyor. Ancak bu hiç de kolay değil.

Hükümetin geçici çözüm olarak aldığı tanzim satış kararının tüketicinin sofrasında olduğu gibi üretim alanlarında da karşılığı yok.

Yeniden üretebilmek için varını yoğunu ortaya koyan çiftçi, üretimin kalem kalem devlet eliyle desteklenmesini bekliyor.

Milletin efendisi girdiler için değil, Türkiye için üretmek istiyor.

Çiftçiye göre üretim, dışa bağımlılıktan kurtulmanın teminatı.

HABER: DEVRİM DÖNMEZ
KAMERA: DEVRİM AŞKIN KARASOY

ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #hortum
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