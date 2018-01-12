Tartıştığı arkadaşını başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da otomobilinde tartıştığı arkadaşını başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Özalan ve avukatı katıldı. Tutuksuz yargılanan maktul Ayhan Kısa'nın eşi Fatma Akhavuz ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır edildi.



Özalan, olay günü yanındaki arkadaşı Kısa'nın moralinin bozuk olduğunu ve önce bir binaya ateş ettiğini, elindeki tabancayı başına dayayıp ateşlediğini öne sürdü.



Olayın intihar olduğunu ileri süren Özalan suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.



Kısa'nın ölümünden sonra başka biriyle evlenerek Akhavuz soyadını alan Fatma Akhavuz da suçsuz olduğunu, kimseyi azmettirmediğini ve mahkemenin adaletine güvendiğini söyledi.



Mahkeme heyeti, sanık Özalan hakkında "kasten adam öldürmekten" suçundan önce müebbet; daha sonra eylemin haksız fiilden kaynaklanmasını ve sanığın duruşmadaki iyi halini gerekçe göstererek 12 yıl 6 hapis cezasına hükmetti.



Akhavuz hakkında ise beraat kararı verildi.



Antalya'nın Kepez ilçesinde 29 Temmuz 2005'te Ayhan Kısa park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda maktulun arkadaşı Metin Özalan, Hatay'da yakalanarak tutuklanmıştı. İfadesi alınan Kısa'nın eşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.