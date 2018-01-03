Bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 zanlı gözaltına alındı.



İddiaya göre, Asuman B. (37), kadın arkadaşı N.D.'ye (56) Korkuteli ilçesinde yaşayan eski erkek arkadaşı Osman Çıkan'ın (54) kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.



N.D., Asuman D'ye tanıdığı T.U. (19) ve C.Y. (20) isimli iki gencin evinde kalabileceğini, Çıkan'ın eve gelmesi halinde bir akrabası gibi gösterip korkutabileceğini söyledi.



Bunun üzerine T.U. ve C.Y. Asuman D'nin Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı.



T.U. ve C.Y. ile eve gelen Osman Çıkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüphelinin, Çıkan'ı darbedip, evden ayrıldıkları öne sürüldü.



Asuman D'nin yardım istediği 112 Acil Servis ekipleri, Çıkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine T.U. ve C.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Çıkan ile kavga ettiklerini itiraf ettikleri, amaçlarının korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi.



Soruşturma kapsamında Asuman D. ile N.D.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.