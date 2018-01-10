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Antalya'da cinsel istismar iddiası

Antalya'da markete ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya'da cinsel istismar iddiası

Antalya'da markete ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesinde 8 yaşındaki R.K'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mehmet E, çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinsel istismar #antalya
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