Aksu ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Pınarlı Mahallesi Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi 92. Sokak'taki çöp konteynerinde, bir çuvalın içinde göbek bağı yeni kesilmiş erkek bebek cesedi buldu.



Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebek cesedi, Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.



Olayı ihbar eden Lütfi Tığ, hurda toplayarak geçimini sağladığını, çöpü karıştırdığı sırada çuvalın içinde bir şey fark ettiğini söyledi.



Çuvalı boşalttığında yeni doğmuş bebeğin cesedini görünce korktuğunu aktaran Tığ, hemen eve giderek ailesine durumu anlattığını aktardı.



Tığ, sonra polise ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini dile getirdi.

