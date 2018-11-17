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Antalya'da deniz ve kar bir arada

Antalya'da yaz ve kış birarada yaşanıyor. Tatilciler hâlâ sahillerde denizin keyfini çıkarıyor. Yaylalarda ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Antalya'da deniz ve kar bir arada

Antalya, iki mevsimi birden yaşıyor, bir tarafta denize girenler, bir tarafta karın zorluğunu çekenler.

Alanya ilçesinde vatandaşlar ve turistler kasım ayında denizin keyfini çıkardı.  

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü ilçede hâlâ denize girmek mümkün.

Çamlı ve Cindi yaylalarında ise yoğun kar yağışı nedeniyle köylüler mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına Alanya Belediyesi ekipleri yetişti. 

Ayrıca yaylada mahsur kalan çoban ve 250 küçükbaş hayvan, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #antalya
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