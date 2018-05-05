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Antalya'da döviz bürosunda silahlı soygun iddiası

Antalya'da silahla etkisiz hale getirdikleri kadın çalışana kelepçe takan kar maskeli 2 soyguncunun, döviz bürosundaki 25 bin lira ile 8 bin avroyu alarak, kaçtıkları iddia edildi.

Antalya'da döviz bürosunda silahlı soygun iddiası

Antalya'da silahla etkisiz hale getirdikleri kadın çalışana kelepçe takan kar maskeli 2 soyguncunun, döviz bürosundaki 25 bin lira ile 8 bin avroyu alarak, kaçtıkları iddia edildi.

Kundu Oteller bölgesi Kemerağzı Mahallesi Tesisler Caddesi'nde bir döviz bürosuna gelen kar maskeli 2 kişinin, görevli kadını silahla etkisiz hale getirerek, kelepçe taktığı öne sürüldü.



Döviz bürosundaki 25 bin lira ile 8 bin avroyu alan şüpheliler, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Bölgenin denize yakın olması nedeniyle denizde ve bölgede güvenlik önlemi alındı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #silahlı soygun
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