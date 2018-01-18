Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezi ile birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor.



AA muhabirinin Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren rüzgar, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.



Kesintiler, Merkez Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı ilçeleri ile Finike, Gündoğmuş, Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerindeki bazı bölgelerde yoğun olarak yaşandı.



Yetkililer, bazı enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle kesinti yaşandığını, bazı bölgelerde de enerji hatlarının rüzgar nedeniyle vatandaşlara zarar vermemesi için tedbir amacıyla kesinti yapıldığını bildirdi.



Kesintilerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğü tüm ilçelerde saat 22.00'ye kadar kesintilerin sona erdirilmesinin planlandığı kaydedildi.

