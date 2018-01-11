Manavgat ilçesinde evde çıkan yangında 86 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki Gülizar Taş hayatını kaybetti.



Beşkonak bölgesi Gaziler Mahallesi'ndeki tek başına yaşayan Taş'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.



Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede, yaşlı kadının cesedine ulaşıldı.



Taş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.