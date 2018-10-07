Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki plastik kasa imal eden fabrikada yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretilen fabrikada alevlerin yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye bildirdi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, çok sayıda araçla yangına müdahale etti.



İtfaiye ekipleri ve fabrika işçilerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



