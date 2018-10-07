TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Antalya'da fabrika yangını

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki plastik kasa imal eden fabrikada yangın çıktı.

Antalya'da fabrika yangını

Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik kasa üretilen fabrikada alevlerin yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, çok sayıda araçla yangına müdahale etti. 

İtfaiye ekipleri ve fabrika işçilerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. 

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #fabrika yangını #döşemaltı ilçesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.