Antalya'da falezlerden düşen 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı.

Antalya'da falezlerden düşen 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı.



Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nın falezlere yakın kısmında bulunan bir metre yüksekliğindeki duvar üzerinde jimnastik hareketleri yapan Eren Kesici (14) dengesini kaybederek, yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri Kesici'nin yanına inerek, ilk müdahaleyi yaptı. Karadan yukarıya çıkarılamayacağı anlaşılan Kesici, olay yerine gelen deniz polisi tarafından seyde ile bota alındı.



Antalya Yat Limanı'na getirilen ve yaralandığı belirlenen Kesici, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kesici'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.