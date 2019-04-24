Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ile kutlandı. Yüz bini aşkın Antalyalının katıldığı kutlama coşkusu Cumhuriyet Meydanıda sona erdi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ve "Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu" tarafından düzenlenen fener alayı, yüz bini aşkın Antalyalıyı bir araya getirdi.



Konyaaltı varyanttan başlayan meşaleli yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.



Kilometrelerce uzanan yürüyüş konvoyunda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı.



Cumhuriyet Meydanını dolduran Antalyalılar hep bir ağızdan Andımızı okudu.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Andımızla büyüyen neslin bugün de Cumhuriyet ve Devrimlerine bağlı olarak o ilkeleri hayata geçireceğini söyledi.



23 Nisan coşkusu konserle sona erdi.





ulusal.com.tr