Suriye uyruklu bir kişinin cep telefonu ile 600 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'da, Suriye uyruklu bir kişinin cep telefonu ile 600 lirasını gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Finike ilçesinde Suriye uyruklu A.H'nin, 600 lirasının ve cep telefonunun zorla alınmasıyla ilgili Y.A. gözaltına alındı.



Mağdur A.H, teşhis ettiği saldırganın kendisini taciz ettiğini de belirtti.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.