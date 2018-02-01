Antalya'da darbettikleri kişinin çanta ve telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 çocuk tutuklandı.

Antalya'da darbettikleri kişinin çanta ve telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 çocuk tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Çetinkaya Caddesi'nde darbedilen R.Ö'nün çantası ve telefonu gasbedildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müştekinin verdiği eşkal doğrultusunda E.T. (17), H.K. (17) ve M.K'yi (17) yakaladı.



Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.