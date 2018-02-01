TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması
Yeni Zelanda arşivlerinden yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yeni Zelanda arşivlerinden yeni görüntüleri ortaya çıktı
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
Pentagon'dan Türkiye açıklaması
Ankara'da patlama
Ankara'da patlama

Antalya'da gasp suçundan 3 çocuk tutuklandı

Antalya'da darbettikleri kişinin çanta ve telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 çocuk tutuklandı.

Antalya'da gasp suçundan 3 çocuk tutuklandı

 Antalya'da darbettikleri kişinin çanta ve telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 çocuk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ali Çetinkaya Caddesi'nde darbedilen R.Ö'nün çantası ve telefonu gasbedildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müştekinin verdiği eşkal doğrultusunda E.T. (17), H.K. (17) ve M.K'yi (17) yakaladı.

Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #gasp #çocuk suçlu #antalya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.