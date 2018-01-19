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Antalya'da “gaybubet evi“ operasyonu

FETÖ'nün darbe teşebbüsünden bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu ileri sürülen hakim ve savcı çift gözaltına alındı

Antalya'da “gaybubet evi“ operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda hakim ve savcı çift gözaltına alındı.

FETÖ'nün darbe teşebbüsünden bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkartılan ve yapılan operasyonda evlerinde bulunmayan savcı Hakan D. ile hakim eşi Ayşe D'nin yakalanması için araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çiftin Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir "gaybubet evi"nde kaldığını belirledi.

Eve yapılan operasyonda çift, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir tabanca ile tabancaya ait mermiler ele geçirildi.

Örgütün üst düzey sorumlularından olduğu "abi" ve "abla" konumunda bulundukları ileri sürülen şüphelilerin ikisinin de örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı belirlenen şüphelilerin, yerlerinin tespit edilmemesi için de sürekli adres değiştirdikleri öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #gaybubet #operasyon #TEM
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