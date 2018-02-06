Yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen 208 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen 208 kaçak göçmen yakalandı.

Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat Irmağı açıklarındaki bir balıkçı teknesinde kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, tekneyi tersaneler bölgesine çekti.

Teknede Suriye, Irak, Afganistan ve Türk uyruklu 208 kaçak göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Teknede yakalananlar, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'na götürüldü. Kaçak göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Yakalananlardan Ahmet İbrahim, eşi ve çocuklarıyla İtalya'ya gitmek istediklerini söyledi.



"Manavgat'a geldiğimizde şoför aşırı derecede sarhoştu"

Mersin'den önce İstanbul'a, ardından organizatörler aracılığıyla otobüsle Manavgat'a getirildiklerini ifade eden İbrahim, "Manavgat'a geldiğimizde şoför aşırı derecede sarhoştu. Bir çocuğumuzla tartıştı. Bizi, 'Tekne sizi alacak' diyerek indirdiler. Burada tekne içerisinde birkaç gün önce gelen Afganlar da kafileye katıldı. Tekneye binerek İtalya'ya gitmek üzere yola çıktık. Eğer Türk askeri bizi bulup durdurmasaydı, şu an hepimiz ölmüş olabilirdik. Çok şükür askerler bizi buldu." diye konuştu.