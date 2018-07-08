Onlarca dekarlık alana serilmiş yüzlerce rengarenk halı hayal edin... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yaz aylarında bu görsel şölene tanıklık edebilirsiniz. Döşemealtılılar bölgeyi her yaz halı tarlasına çeviriyor, kadınlar ve gençler geçimini buradan sağlıyor.

Tarlalarda görüğünüz bu görsel şöleni be meyveler ne de sebzeler oluşturuyor. Bu muhteşem manzara tamamen halılardan oluşuyor.



Halıların tarlada ne işi var demeyin... Bu halıların rengi güneş ışınlarının yakıcı etkisiyle pastelleşiyor ve muhteşem bir hale bürünüyor.



Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Temmuz gelir gelmez yüzlerce el ve makine dokuması halı ile kilim, önce steril havuzlarda yıkanıyor.



Temizlenen halı ve kilimler onlarca dekarlık alanda 1 ya da 3 ay bekletiliyor.



Tarlalarda çalışan emekçi kadınlar geçimlerini buradan sağlıyor. Günlük 60 lire yevmiye ile sabah saat 08.00'da başlayan mesai, saat 17.00'a kadar sürüyor.



Kadınlar halıları temizlerken, gençlerde tarlalara seriyor. Yaz bitene kadar çalışan vatandaşlar "Sıcağın altında kazanılan paranın bereketi daha fazla" diyor...





ulusal.com.tr