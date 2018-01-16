Eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar hakim karşısına çıktı

Antalya'da eski belediye meclisi üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten'i kaçırdıktan sonra öldürdükleri öne sürülen sanıkların yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık kardeşler Süleyman ve Enes Kabakuşak, tutuksuz yargılanan babaları Mehmet Kabakuşak, müşteki İsmail Erten, taraf avukatları ile yakınları katıldı.

Sanık Kabakuşak kardeşler, üzerlerine atılı "Tasarlayarak adam öldürme, yağma, hürriyetten yoksun bırakma" suçlamasını kabul etmediklerini, bu celse savunma yapmayacaklarını, bir sonraki celse savunma yapmak istediklerini belirtti.

Mahkeme Başkanı Mutlu Çat'ın neden savunma yapmak istemediklerini sorması üzerine Süleyman Kabakuşak, olaydan dolayı psikolojisinin bozulmasını gerekçe gösterdi.

Tutuksuz sanık Mehmet Kabakuşak ise müşteki Erten'e başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.



"Haberim olsaydı öldürmelerine müsaade etmezdim"

Yaşanan olaydan dolayı Erten'i çok defa ziyaret etmek istediğini fakat cesaret edemediğini öne süren Kabakuşak, "Olayda bir günahım ve suçum yok. Eğer haberim olsaydı öldürmelerine müsaade etmezdim. Cenazeye katılan 10 bin kişi varsa 5 binini tanıyorum. Kimse de bizi uzlaştırmaya, bir araya getirmeye çalışmadı. Kendisinden af diliyorum." dedi.

Erten'in Rusya'daki oğlu ile oğlu Süleyman arasında bir alacak meselesi olduğunu öne süren Kabakuşak, maktul Erten'in kaçırılması ve öldürülmesinden daha sonra haberinin olduğunu, bunun üzerine ise iki oğlunu kendi eliyle jandarmaya teslim ettiğini iddia etti.

Müşteki Erten ise Antalya'da tanınan bir iş adamı olduğunu, oğlunu öldürenleri daha önce hiç görmediğini ve tanımadığını belirtti.

Alacak meselesinin Rusya'daki diğer oğluna ait olduğunu ve borcunu yıllar önce ödediğini bildiğini anlatan Erten, öldürülen oğlu Süleyman'ın ise olayla bir ilgisinin bulunmadığını aktardı.

Sanıklar ve tutuksuz yargılanan babaları Kabakuşak'tan şikayetçi olduğunu belirten Erten, duruşmanın basına kapalı gerçekleştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Kabakuşak'ın tutuklanma ve duruşmaya basın yasağı getirilmesi taleplerini reddederek, sanıkların bir sonraki celsede dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Antalya eski belediye meclis üyesi ve iş adamı İsmail Erten'in oğlu Süleyman Erten, 31 Ocak'ta kaçırılarak öldürülmüştü. Olayla ilgili Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler tutuklanmıştı. Zanlıların babası Mehmet Kabakuşak ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.